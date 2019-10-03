MLB》季初加盟洋基轟出生涯新高 外野老將表態想續留

梅賓表態願意續留洋基隊。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊外野手梅賓（Cameron Maybin）今天在4月加盟球隊，在82場的出賽中敲出生涯新高的11發全壘打，在洋基隊外野陷入傷兵麻煩時提供了適時的協助，他也向媒體表態，自己更傾向於待在洋基隊。

梅賓去年在大聯盟的成績不佳，因而導致他在季末的自由市場上乏人問津，他在2月才與巨人隊簽下一張小聯盟合約，隔月就因為酒駕遭到釋出。接著他與印地安人隊簽下小聯盟合約，卻沒辦法在球隊外野貧瘠的狀況下搶到先發位置，直到4月25日，洋基隊才用現金將他交易入隊。

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而這位32歲的外野手本季在洋基隊中外野待了很長的一段時間，恰好頂住洋基隊的傷病空缺，《NJ.com》記者Brendan Kuty報導中指出，梅賓在他被問到是否願意與洋基隊續約時回答道：「我認為這並不需要多說，洋基隊是我效力至今最棒的球隊。」

儘管生涯並不以攻擊著稱，梅賓依然在洋基隊繳出了不錯的攻擊表現，打擊三圍.285/.364/.494，還貢獻了生涯最多的11發全壘打，同時有著9次的盜壘成功，同時他也能夠鎮守外野的多個位置。

只不過梅賓有情，洋基恐怕無意。明年洋基隊在健康的狀況下，外野配置將會是賈吉（Aaron Judge）、希克斯（Aaron Hicks）、史坦頓（Giancarlo Stanton），替補為塔克曼（Mike Tauchman）和佛雷瑟（Clint Frazier），以及長期待在傷兵名單的艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury），這6人還沒加上目前在隊效力洋基最久，本季將成為自由球員的賈納（Brett Gardner），因此梅賓與洋基隊簽約的機率相當小。

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