台灣名人賽》單回合28推！ 林永龍佔據領先集團

林永龍。（記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／淡水報導〕2019年台灣名人賽暨第33屆三商盃邀請賽，今於台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）點燃戰火，南非洪內、馬來西亞馮恩和塔布埃納皆在首回合繳出67桿並列第一。台灣年輕選手林永龍和王偉倫則以69桿繳卡，並列第五。

林永龍昨從第10洞出發，開賽就吞下柏忌，但他立刻回穩，在接下來12個洞，狂抓6鳥，一度並列第一，可惜最後兩洞連吞柏忌，無緣守住王座。

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總計林永龍首回合只花了28次推桿，後半段在第6、7洞兩個長洞都有博蒂機會，可惜推桿都沒進。

林永龍。（記者塗建榮攝）

上午出發的王偉倫昨進帳4個博蒂，只在第三洞吞柏忌，穩穩排在前5名。但他透露，「近況不太好，上週參加亞洲發展巡迴賽時，就覺得揮桿不太對勁，回台後尚未調整到位。第一回合帳面成績還不錯，但其實還有很大的改進空間。」

本屆名人賽總獎金達90萬美元（約2700萬台幣），寫下台灣賽史最高，近15屆我國選手拿下8冠，但這2年都被外國選手壟斷。

去年以1桿之差屈居亞軍的林文堂，首回合繳出71桿，並列第17。

王偉倫。（記者塗建榮攝）

林文堂。（記者塗建榮攝）

南非選手洪內。（記者塗建榮攝）

馬來西亞選手馮恩。（記者塗建榮攝）

菲律賓選手塔布埃納。（記者塗建榮攝）

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