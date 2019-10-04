MLB》美媒預測自由球員下家 國聯防禦率王柳賢振去洋基？

柳賢振。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽結束，包含太空人強投柯爾（Gerrit Cole）、國民強打倫登（Anthony Rendon）、巨人左投邦賈納（Madison Bumgarner）、道奇韓籍左投柳賢振等好手，季後都將成為自由球員。美媒《Bleacher Report》預測，柳賢振有可能轉戰洋基。

《Bleacher Report》的作家Joel Reuter撰文指出，洋基下賽季的先發輪值，有塞維里諾（Luis Severino）、田中將大、派克斯頓（James Paxton）、赫曼（Domingo German）、哈普（J.A. Happ）等人，其他人的人選也有羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery），以及農場頂級潛力好手賈西亞（Deivi Garcia）。

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該文認為，這不會阻止洋基補進好的先發投手，柳賢振本季以2.32防禦率摘下國聯防禦率王，但他有多次傷病史，而且明年將來到33歲，這可能會讓他只獲得短約。而洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）今年球季結束後退休，柳賢振是個頂替人選。

道奇去年季後提出一份1年1790萬美元的合格報價，讓柳賢振續留，今年他先發29場拿到14勝5敗、防禦率2.32，投出生涯代表作。

葛瑞戈爾斯。（資料照，今日美國）

此外，洋基當家游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）季後將成自由球員，《Bleacher Report》預測，葛瑞戈爾斯可能會轉戰前東家紅人隊。

洋基年輕好手托瑞斯（Gleyber Torres）已經準備接掌游擊位置，拉梅修（DJ LeMahieu）能守二壘，維特（Luke Voit）、福特（Mike Ford）可守一壘，厄謝拉（Gio Urshela）、安杜哈爾（Miguel Andujar）守三壘。

葛瑞戈爾斯去年季後動韌帶置換手術（Tommy John），今年直到6月才歸隊，整季繳出16轟、61分打點成績，但打擊率0.238則是自2014年來最差，而洋基未來內野佈局可能沒有他的位置。

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