MLB》洋基首戰推派克斯頓 雙城王牌要一雪前恥

洋基和雙城今天公布季後賽先發輪值。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟兩支全壘打最多的球隊洋基和雙城，明天將在5戰3勝制的洋聯分區季後賽交手，雙方今天也公布首戰先發投手，洋基推出30歲左投派克斯頓（James Paxton）捍衛主場，雙城則推出王牌右投貝里歐斯（Jose Berrios）應戰。

洋基今天公布對戰雙城的前3戰先發輪值，派克斯頓打頭陣，日籍強投田中將大投第2戰，第三戰則交給塞維里諾（Luis Severino）；雙城僅確定首戰推出貝里歐斯，第二戰先發還未定，歐多里齊（Jake Odorizzi）是最有可能的先發人選。

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派克斯頓本季繳出15勝6負、防禦率3.82的佳績，8至9月拉出一波10連勝，勝場數寫下生涯單季新高，不過他在例行賽9月28日最後先發時曾因臀部緊繃，僅投1局就提前退場。對於自己的傷勢，派克斯頓受訪時表示，已經沒有大礙，這也是他首度在季後賽出賽。

雙城王牌貝里歐斯今年首度投滿200局，貢獻14勝8負，3.68防禦率寫下生涯最佳，值得一提的是，貝里歐斯季後賽首度出賽就是面對洋基，2017年美聯外卡驟死戰，中繼3局挨5安失3分，還挨了賈吉（Aaron Judge）一發2分砲，雙城終場以4：8輸球無緣晉級，貝里歐斯也吞下生涯季後賽首敗。

「從那之後過了2年，我已經成長許多，」貝里歐斯受訪時表示，這幾年學到了很多東西，如今的自己已經是一名成熟的投手，這些經驗將會對明天的比賽很有幫助。

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