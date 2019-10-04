棒球》故意觸身不成、回本壘還飆國罵 文化球員離譜行徑遭警告

陳偉濠。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕文化大學昨在梅花旗大學棒球錦標賽冠軍戰以6：5擊敗北市大，不過6局上文化陳偉濠疑似故意伸手遭觸身，沒獲主審採納，隨後利用安打滑回本壘時又開口飆罵髒話，主審直接走到休息室警告，影片上傳後也引發球迷熱議。

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昨天比賽進行到6局上，握有2分領先的文化大學，在1出局一、三壘有人時，輪到第九棒的游擊手陳偉濠上場打擊，球數來到1好2壞時，面對一顆內角高球，陳偉濠疑似伸手造成觸身球，被主審認定是故意的，直接記1顆壞球。

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陳偉濠雖然立刻上前跟主審抗議，認為球有擦到他的手，不過主審做出故意伸手的動作，仍認定那是一顆壞球，抗議未果陳偉濠還故意將握在手中的球棒鬆開掉到地上，誇張的態度讓正在轉播的主播球評看了直搖頭。

隨後文化2出局攻佔二、三壘，二壘上的陳偉濠利用羅人豪安打跑回球隊第6分，不過他在滑回本壘板時疑似對著捕手飆國罵，主審聽到後，直接走到休息室質問「你剛剛在幹誰？」陳偉濠則解釋，自己只是在怒吼而已。

這段影片遭上傳後，網友砲轟陳偉濠態度不佳，紛紛留言批評他「沒運動家精神」、「主審很對啊本來就該教育尤其現在還只是學生」，認為即是不符判決陳偉濠的態度也不該如此。

隊中球員引發爭議，文化大學棒球隊也趕緊自家《美孚巨人成棒隊》粉絲專頁貼文，表示發生狀況的當下，教練團就已告知選手行為不當，隨即也馬上跟主審道歉，為造成觀感不佳致歉。

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