足球》前義大利國腳宣佈退休 前巴薩球星給祝福

33歲的中場球員馬爾基西奧宣佈退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前義大利國腳馬爾基西奧（Claudio Marchisio）在祖文特斯主場的記者會中宣佈從足壇退休，這位33歲中場球員生涯多數時光都在義甲霸主祖文特斯度過，上賽季生涯首度轉隊，去到俄超的澤尼特踢了一個賽季，並在一年約結束後並無繼續合作，因此決定在待了25年的球隊宣佈離開一生最摯愛的足球賽場。

馬爾基西奧在個人推特上發表一篇感人的PO文，內文提到：「我跟我想要成為職業足球員的孩子承諾過，我感覺現在的我需要在職業生涯停下腳步，並且去履行我對孩子的承諾。」

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「我不會感到後悔，我很感謝我的家人教導我向未來去看，最後還要感謝我的夢想，夢想給了我勇氣、力量、成就和所有的一切。」

前巴薩球星伊涅斯塔（Andres Iniesta）在個人推特上提到：「我很享受看你（指馬爾基西奧）踢球的樣子，但我更喜歡與你在場上競爭的感覺，今天的足球感覺少了點足球！感謝你這些年來在足球上的付出。」

出生於北義都靈的馬爾基西奧，從1993年即進入家鄉球隊祖文特斯青年隊，2005年首度登上一軍，在祖文一踢就是13年，直到上賽季才離開家鄉球隊去到聖彼得堡澤尼特。

效力祖文期間共獲15座冠軍，其中包括2012年至2018年義甲7連霸，他在中場的大範圍跑動，且可攻可守的全能表現一直是祖文制霸義甲的關鍵角色。生涯替「斑馬軍團」出賽389場，攻進37球並送出43次助攻。

職業生涯多數時間都效力祖文特斯的馬爾基西奧。（資料照，法新社）

前義大利國腳馬爾基西奧。（資料照，法新社）

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