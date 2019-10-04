籃球》不是輸在身材劣勢！ 林書豪一語道破中國男籃致命缺陷

林書豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪確定加入CBA北京首鋼隊，9年NBA生涯暫告一段落，而他在熱身賽先發出戰，僅僅15分鐘就高效率砍下21分，亮眼表現也被評CBA第二控球後衛，結束CBA首秀後，林書豪點出中國球員近年狀況低迷的原因，不是因為身材劣勢而是球員連基本功都不到位。



經過9年NBA的洗禮，林書豪無論經驗和實力都在聯盟的平均水準之上，加上191公分的身高，碰上中國本土選手擁有身材優勢，此役多次上籃，直搗禁區逞威，雖然CBA首秀無緣帶領北京隊在與吉林隊的熱身賽奪勝，不過仍受到中國媒體極高的評價。

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林書豪CBA首秀表現亮眼。（資料照，圖片取自林書豪IG）

賽後林書豪在接受中媒《體壇週報》訪問時，談到自己對CBA球員的第一印象，「中國球員跟和我一樣都是亞洲人，也有許多球員身體天賦都相當不錯，但從簡單的交手來看，似乎他們對於力量、腳步速度和對抗中投籃的練習都不是很到位，和在NBA打球的感覺截然不同，所以很明顯這不是人種差異導致的問題。」

林書豪一針見血的評論，隨後也獲得中媒大讚，認為他一語道破近年中國男籃近況低迷的主因。上個月落幕的籃球世界盃，中國男籃與委內瑞拉、波蘭、象牙海岸同組，原以為能輕鬆挺進前16強，卻只對象牙海岸拿下1勝慘遭淘汰，寫下比2010年第16名還差的成績。落入排名賽後，中國只贏了南韓，且不敵奈及利亞，比較得失分後，確定無緣拿下奧運門票。

本屆世界盃中國隊在自家主場創下史上最差戰績。（資料照，美聯社）

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