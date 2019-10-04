MLB》歐蘇納9上關鍵安建功 紅雀氣走勇士分區戰率先開胡（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列戰由紅雀與勇士率先展開對決，紅雀隊靠著歐蘇納（Marcell Ozuna）在9局上的關鍵超前安打，終場以7：6力退勇士，在5戰3勝制的比賽中率下拿下1勝。

勇士今面對紅雀先發麥克拉斯（Miles Mikolas）在首局就先馳得點，一出局後一三壘有人情況下，唐納森（Josh Donaldson）擊出中間方向滾地球，紅雀二壘手王寇頓（Kolten Wong）發生傳球失誤，三壘上的阿爾比斯（Ozzie Albies）回來本壘得到第1分。

請繼續往下閱讀...

5局上紅雀首名打者貝德（Harrison Bader）率先敲安、再靠投手麥克拉斯（Miles Mikolas）犧牲短打上到二壘，接著他大膽盜三壘，最後也順利在佛勒（Dexter Fowler）擊出滾地球下跑回本壘追平比分。

貝德今天有一次關鍵的盜壘。（美聯社）

沒想到6局下紅雀又讓失誤害事，滿壘之際史萬森（Dansby Swanson）敲出強勁滾地球，三壘手艾德曼（Tommy Edman）擋下後反彈給遊擊手德容，但德容（Paul DeJong）傳二壘時發生失誤，勇士隊趁機再添2分、形成3：1領先。

史萬森在6局下敲出超前安打。（今日美國）

然而領先沒有維持太久，8局上高德史密特（Paul Goldschmidt）先敲出陽春砲追到只剩1分，兩出局後德容、王寇頓及卡本特（Matt Carpenter）連續安打再添1分，雙方戰成3：3平手。

高德史密特在8局上開轟。（今日美國）

9局上勇士救援投手梅倫森（Mark Melancon）在1出局後接連被打2支安打、送出一次保送形成滿壘，歐蘇納一棒將球掃往左外野邊線、形成帶有2分打點的致勝安打。兩出局後，梅倫森被王寇頓再敲1支二壘安，紅雀再添2分，形成4分領先。

歐蘇納在9上敲出關鍵超前二壘安打。（今日美國）

9局下1出局後，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲出兩分砲、佛里曼（Freddie Freeman）再補上一發陽春砲，只惜最後仍反攻無力，1分之差惜敗。

勇士先發凱可今主投4.2局被敲5支安打失1分，最後無關勝負。（今日美國）

紅雀先發投手麥克拉斯今在3局敲出一支場第二壘安。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法