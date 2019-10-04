田徑》打破30年跳高世界紀錄 18歲烏克蘭正妹艷驚全場

Yaroslava Mahuchikh打破高懸近30年的U20世界紀錄，摘下生涯首面世錦賽銀牌。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕女子跳高名將Mariya Lasitskene日前在杜哈世錦賽締造史無前例的3連霸，不過烏克蘭18歲正妹Yaroslava Mahuchikh首次登場初生之犢不畏虎，兩度刷新U20跳高紀錄，勇奪生涯首面世錦賽銀牌驚艷全場。

俄羅斯選手因禁藥風波只能以中立運動員的身分參賽，跳高女將Mariya Lasitskene就是其中之一，本屆她尋求跳高三連霸，以2.04公尺寫下個人世錦賽新高，並順利摘金完成3連霸，成為女子跳高界的第一人。Mariya Lasitskene奪金後也欣喜萬分，認為這一切美得跟童話故事一樣。

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今年9月才剛滿18歲的Yaroslava Mahuchikh首次挑戰跳過1.98公尺，2度試跳才越過2公尺，她繼續挑戰2.02公尺和2.04公尺的雙雙成功，成功打破前蘇聯女將Olga Turchak（1986年）和前西德選手Heike Balck（1989年）所共同保持的2公尺01U20世界紀錄。

Yaroslava Mahuchikh雖然也跳出2.04公尺，不過她的試跳次數較多，所以屈居銀牌，生涯首度參加世錦賽就有這樣的好成績，令人非常期待她的未來。

「我已經準備好在決賽中打破紀錄，」Yaroslava Mahuchikh表示，很開心能夠扛住壓力突破自己。

Yaroslava Mahuchikh摘下生涯首面世錦賽銀牌。（資料照，法新社）

Yaroslava Mahuchikh摘下生涯首面世錦賽銀牌。（資料照，歐新社）

Mariya Lasitskene日前在杜哈世錦賽締造史無前例的跳高3連霸。（資料照，路透）

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