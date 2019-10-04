NBA》湖人實驗新陣容 詹皇改打控衛、一眉哥扛中鋒

湖人實驗新陣容，詹姆斯打控衛，戴維斯扛中鋒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在分組對抗賽實驗新陣容，將兩大球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」A.戴維斯分在同一隊，詹姆斯擔任主控，而A.戴維斯（Anthony Davis）則扛中鋒。湖人新教頭沃格爾（Frank Vogel）認為詹姆斯很適合擔任這樣的角色。

湖人今天的分組對抗賽，讓詹姆斯與「一眉哥」A.戴維斯同隊磨合默契外，其他隊友分別是卡盧索（Alex Caruso）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和A.布萊德利（Avery Bradley），另一隊由D.格林（Danny Green）、朗度（Rajon Rondo）、「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）、丹尼爾斯（Troy Daniels）和Devontae Cacok所組成。

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練習賽戰況十分激烈，詹姆斯在決勝時刻飆進中場超大號三分彈扳平戰局，但朗度最後關鍵時刻兩罰俱中，率隊以99：96勝出。

「改打控衛對我來說沒差，」詹姆斯賽後受訪時表示，只要把他放在場上，不管哪一個位置，他都能做好自己的角色，為了勝利願意付出一切。詹姆斯也強調目前正在嘗試新陣容，球隊有能力打出各種球風。

湖人新教頭沃格爾認為，詹姆斯整個生涯都扮演著球隊進攻發動機，擔任控衛十分適合，既能組織又能自己強攻，希望能發揮出他最大的價值。

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