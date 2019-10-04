歐霸》槍手再靠小將建功！ 18歲前鋒初登場轟進2球

馬丁內利本場攻進2球並送出1次助攻。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸小組賽第2輪賽事，兵工廠主場迎戰來自比利時的標準列治，兵工廠靠著初批「槍手」球衣登場的巴西18歲小將馬丁內利（Gabriel Martinelli），3分鐘內連攻兩球的帶領下，終場槍手以4：0大勝標準列治，拿下小組賽2連勝，以6分積分暫居F組龍頭。

比賽第13分鐘，同樣替兵工廠首次亮相的左後衛蒂爾尼（Kieran Tierney）在左路一記精準的傳中球找上隊友，馬丁內利行進間頭槌破網，替槍手首開紀錄。3分鐘過後，馬丁內利在禁區內又逮到機會，於禁區內左側起腳射門得手，初登場即完成「梅開二度」的優異表現。比賽第22分鐘，20歲的進攻中場威爾洛克（Joseph Willock）再補上一球，替兵工廠於上半場結束即取得3球領先。

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到了下半場第57分鐘，馬丁內利往小禁區內小挑球，從皇馬租借來的中場塞巴尤斯（Dani Ceballos）在直接躍起身將球踢進門框內，攻進兵工廠的第4球，這是塞巴尤斯效力兵工廠的第1顆進球，也是馬丁內利送出的第1次助攻。槍手就在年輕球員們的優異表現下，最終以4：0輕取實力有落差的標準列治。

兵工廠握有占優的62.4%控球時間，標準列治僅37.6%，兵工廠在整場狂轟濫炸下，多達26次射門並有7次射正，標準列治12次射門中僅1次射正，槍手全場多達620次傳球和89.7%的傳球成功率，標準列治僅366次傳球和78.7%的傳球成功率。

同組的德甲新強權法蘭克福，則是克服首戰於主場3球慘敗給兵工廠的陰霾，第2戰作客以1：0擊敗維多利亞競技拿下首勝。

18歲巴西前鋒馬丁內利本場優異的表現，幫助兵工廠以4球大勝。（歐新社）

塞巴尤斯本場踢進效力兵工廠的第1球。（法新社）

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