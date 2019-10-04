NBA》慘！ 巫師隊再傳傷情 毒藥中鋒確定趕不上開季

馬辛米。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師隊在美國時間週四宣布，中鋒馬辛米（Ian Mahinmi）因右腳阿基里斯腱拉傷，確定趕不上開季，6週後將再次評估傷勢，連同他在內球隊多達5名球員仍在傷兵名單內，新賽季開打在即球隊狀況恐不樂觀。

現年32歲的馬辛米生涯起步於馬刺，後陸續加盟小牛（現獨行俠）、溜馬及巫師。前7個賽季多打替補，15-16賽季在溜馬才逐漸站穩先發並打出生涯年，場均9.3分7.1籃板皆是歷年之最，隔年夏天巫師以四年6400萬美元與他簽約。

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加盟巫師第一年就因膝蓋受傷整季只出賽31場比賽，隔年出賽場次雖增多至77場，但數據表現卻逐年下滑，上賽季場均只拿4.1分3.8籃板，逐漸掉出輪換陣容，多半坐在球員板凳席。美國體育媒體《theSCore》曾撰寫一篇貼文，評選現役聯盟20大毒約，當時他榜上有名排第5。

巫師現有13名保證合約球員中，就多達5名傷兵，分別是C.J.邁爾斯（C.J. Miles） 、沃爾（John Wall）、布朗（Troy Brown）及I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），再加上馬辛米的受傷，球隊戰力勢必大打折扣。

馬辛米與巫師的合約僅剩一年，本賽季預計不會是球隊主力輪換陣容，先發中鋒由T.布萊恩（Thomas Bryant）擔綱，板凳上還有小將瓦格納（Moritz Wagner），馬辛米若沒特別表現，可能很難獲得教練關愛眼神。

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