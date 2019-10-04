MLB》學不乖！阿庫尼亞球打出去又在「慢跑」 隊友都看不下去開砲了

Ronald Acuña Jr. gets caught watching the ball again. pic.twitter.com/nuXK6J9e5D — handlit33 （@handlit33） 2019年10月3日

〔體育中心／綜合報導〕先前就曾因跑壘不積極而被總教練罰坐板凳的勇士新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）今在國聯分區賽首戰老毛病再犯，也讓隊友都紛紛公開表示對他這個行為的不滿。

阿庫尼亞今在7局下逮中紅雀後援投手布瑞比亞（John Brebbia）的滑球，一棒掃到右外野方向，他在揮擊後並未馬上往一壘衝刺，反而先邊慢跑、邊看著球的落點，直到發現球未出牆才開始加速，但由於紅雀右外野手佛勒（Dexter Fowler）很快就回傳到位，阿庫尼亞只停留在一壘，形成「深遠的一壘安」。接著他靠著下一棒阿爾比斯（Ozzie Albies）的滾地球上到二壘，不過後來他在唐納森（Josh Donaldson）擊出平飛球後因回壘不及被策動雙殺。

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8月中旬阿庫尼亞也曾經發生類似狀況，當時他在擊出深遠飛球後，也是在打擊區「欣賞」小白球、並沒有積極跑壘，最後一樣形成深遠一壘安打，該役他隨後就遭總教練史尼克（Brian Snitker）換下場給予教訓，沒想到今天又再犯同樣的錯誤。

勇士隊球員今賽後也對於阿庫尼亞這個行為感到不滿，當家球星佛里曼（Freddie Freeman）受訪時說道，「這的確很讓人洩氣，當你已經討論過這件事情後，再一直拿出來說就是白費力氣了，你必須知道這就是個在季後賽、例行賽都不能犯的錯誤，但很不幸地今天發生了。」

「這件事真的很嚴重，」就連與阿庫尼亞交情不錯的阿爾比斯也看不下去好友的行為，在受訪時對記者說道，「他必須做得更好。」

阿庫尼亞今再因跑壘不積極惹議。（今日美國）

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