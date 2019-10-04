日職》和18女搞不倫遭戰力外 前橫濱投手拚海外試訓盼延續生涯

橫濱DeNA的22歲投手綾部翔（左）和18女搞不倫，季後遭球團釋出。（資料照，圖片取自橫濱DeNA官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕前橫濱DeNA22歲投手綾部翔日前遭爆和女高中生發生性關係，更被八卦媒體爆料已婚的他還曾和18名女性搞不倫，桃色新聞纏身，綾部翔季後也遭橫濱釋出，不過今有日媒指出，他不會參加由日職12支球隊舉辦的聯合試訓，而是將參加11月30日在明治神宮球場舉辦的海外試訓。



今年22歲的綾部翔於2015年秋天被橫濱第五指名選進，在2017年10月升一軍，初登板先發就奪勝，被看好成為未來球隊主力，不過去年動了右肩手術後，不但今年整個球季都沒能盼到在一軍登板的機會，去年2月就已婚的他日前被《週刊文春》爆料，在妻子懷孕期間，和女高中生發生性關係，還和多達18名女性發生不倫，包含藝人、AV女優、球團職員、以及人妻等。

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捲入桃色風波，不但讓綾部翔遭日本網友狠酸，最後更讓他付出被球隊「戰力外」的巨大代價，而根據日媒《Sanspo》報導，綾部翔將放棄日職聯合試訓，參加11月底在明治神宮球場的海外試訓，希望能去海外挑戰延續自己的職棒生涯。

「因為一己之私，給大家添了許多麻煩，我深感抱歉，」綾部翔在受訪時說道，「事情發生後雖然跌入谷底，但我仍然熱愛棒球，爲了自己未來的想像人生，也爲了多積累經驗，所以決定赴海外挑戰，希望能好好把握這次試訓機會。」

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