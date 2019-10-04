棒球》城市科大挑戰全台最大「開箱文」 前職棒球星也摻一腳

城市科大挑戰全台最大「開箱文」。（台北城市科技大學提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕全台吹起「開箱文」熱潮，台北城市科技大學民生學院8個系所師生昨（3日）也在學校操場上將各系專業器材一次展現、挑戰全台佔地面積最大的開箱文；前職棒球星曹竣崵在城市科大任教也參與其中，他則為學校創舉按讚。

這次全台佔地最大開箱文，集結城市科大民生學院休閒、觀光、旅館學程、餐管、烘焙學程、妝管、演藝與流行音樂學程等8個系所，昨天動用上百人力將各系專業設備搬到操場，師生再依據指令躺定拍照。照片被學生放上社群網站打卡，也獲得網友「太狂了」評價。

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城市科大民生學院院長蕭靜雅表示，透過照片不只讓社會一探生活裡食衣住行育樂的樣貌，也讓學生能對未來工作專業領域有更深了解。像是妝管系大一學生從早上就開始化妝，每位學生針對新娘禮服或晚宴禮服設計不同的妝容與造型，學生朱庭萱從化妝、著晚宴禮服到完成空拍，就花了足足7小時，也留下難得回憶。

休閒系則搬出陸域、水域裝備，像是帳篷，袋棍球、棒球、籃球等用具也一應俱全，其中旅日高球名將曾秀鳳、前職棒球星曹竣崵、女籃冠軍教練傅姿伶等名師，也都在真人開箱文的行列。曹竣崵就說：「要跟得上潮流，這是非常棒的一個做法！」

休閒系搬出陸域、水域裝備，像是帳篷，袋棍球、棒球、籃球等用具，高球名將曾秀鳳、前職棒球星曹竣崵、冠軍教練傅姿伶，也都在真人開箱文的行列。（台北城市科技大學提供）

前職棒球星曹竣崵（右）在城市科大任教也參與其中。（資料照，記者林正堃攝）

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