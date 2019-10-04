NBA》放鳥馬刺讓「帕總」爆怒 尼克前鋒公開致歉

小莫里斯（右）原要加盟馬刺，未料半路反悔選擇加盟尼克。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕前塞爾提克前鋒小莫里斯（Marcus Morris）季後成為自由球員後，原以2年2000萬美元合約加盟馬刺，未料半路反悔，改接受尼克的1年1500萬美元合約，讓「帕總」帕波維奇（Gregg Popovich）相當不諒解，今小莫里斯受訪時鬆口公開向馬刺道歉。

馬刺今夏先是把前鋒貝坦斯（Davis Bertans）交易至巫師騰出薪資空間，並以3年2100萬美元網羅卡羅（DeMarre Carroll），預計要來簽下小莫里斯，豈知最後他竟反悔改加盟尼克，迫使馬刺只能趕緊以2年約簽下前金塊前鋒萊爾斯（Trey Lyles）。

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莫里斯簽約急轉彎的決定，不但飽受外界批評，也打亂了馬刺今夏的補強計劃，讓聖安東尼奧大軍非常不滿，馬刺總教練波帕維奇（Gregg Popovich）最近受訪時忍不住痛批莫里斯實在「沒有職業道德」，而失去貝坦斯更讓帕總十分痛心。

小莫里斯半路反悔，導致馬刺送走潛力小將，讓主帥帕波維奇相當不滿。（資料照，路透）

聽到波帕維奇稱自己「沒道德」讓小莫里斯感到很驚訝，不過他在受訪時表示，他已經做好會在尼克作客馬刺主場的開幕戰被狂噓的準備了。

「我很驚訝，但除了尊重帕總外，我沒有什麼話想說，」小莫里斯在出席尼克隊訓練受訪時說道，「在這邊我不在多說什麼了，顯然，他們因為想交易做出重大舉動，但對我來說當初一切狀況都不明朗，所以我做出我認為對自己和家人都是最好的決定，我只希望他們（馬刺）在開季一帆風順，但現在我就是在紐約，而我正也準備好要開始大展身手了。」

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