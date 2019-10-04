NBA》克拉克森賽季新任務！ 球迷間引起熱烈討論

克拉克森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊克拉克森（Jordan Clarkson）新賽季將有全新任務！身高6呎5吋（約196公分）的他過往多擔綱球隊後衛，本季有望兼職打小前鋒，這陣容安排也在球迷們之間引起廣泛討論。

菲裔球員克拉克森，2014年在NBA選秀中以第二輪第46順位被巫師隊選中，後交易到洛杉磯湖人，正式進入NBA。17-18賽季中輾轉加盟騎士，去年81場出賽皆是替補，但他展現得分高效率，出賽約27分鐘，拿下創生涯新高的16.8分，命中率44.8%。

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目前騎士隊正值重建期，剛接掌兵符的貝萊因（John Beilein）在陣容上也做出改變，其中將球隊後衛克拉克森調至小前鋒這安排引起討論，他解釋道，「你要打小前鋒須具備"狼"的精神，球隊中沒人比他更適合了，加上新秀溫德勒（Dylan Windler）受傷，他必須頂替上來。」

據騎士隨隊記者菲鐸（Chris Fedor）報導，克拉克森改打小前鋒另一個原因是，球隊後衛群呈現爆滿狀態，扣除克拉克森，陣中還有4名後衛，分別是B.奈特（Brandon Knight）、塞克斯頓（Collin Sexton）、戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）及新秀葛蘭德（Darius Garland），為了平均分配大家上場時間，教練不得不做出這巧妙安排。

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