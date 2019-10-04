中職》通包兩國職棒奪三振王 李茲史上第一人

李茲成為史上拿過中職和韓職奪三振王第一人。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中職例行賽已進入尾聲，目前只剩今、明兩天中信兄弟對桃猿之戰要打，年度個人投打獎項競爭也逐漸明朗。

其中，今天先發的桃猿洋投李茲，目前累計15勝，領先羅力和王溢正的12勝，172次奪三振，領先羅力的167K，無論今天表現如何，已篤定拿下投手雙冠王；2013年李茲效力韓職LG雙子，曾以188K拿下奪三振王，成為史上拿過中職和韓職奪三振王第一人。

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另外，陳韻文24次救援成功、黃子鵬23次中繼成功，兩人篤定拿下救援王、中繼王，統一獅也是繼2009年林岳平之後，再度量產救援王。

陳韻文將拿下救援王。（資料照，記者林正堃攝）

黃子鵬將拿下中繼王。（資料照記者陳志曲攝）

個人打擊獎項方面，目前林立打擊率3成87，領先陳俊秀的3成82；朱育賢擊出156支安打，領先林立的149安；朱育賢敲28轟，領先詹子賢和林智勝的26轟、張志豪的25轟；朱育賢打下102分打點，落後林益全的108分打點，這4個獎項，最終獎落誰家仍有懸念。

至於中信兄弟王威晨單季27盜，如無意外應該可以完成盜壘王二連霸。

林立目前為打擊王。（資料照，記者陳志曲攝）

朱育賢目前暫居全壘打王及安打王。（資料照，記者陳志曲攝）

王威晨有望完成盜壘王二連霸。（資料照，記者陳志曲攝）

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