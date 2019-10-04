MLB》重返巔峰不到一年便乏人問津 前道奇明星外野手還想繼續拚

坎普。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年球季打出回春表現的道奇前明星賽外野手坎普（Matt Kemp）在被交易到紅人後只出賽20場就遭到釋出，他日前接受洛杉磯媒體訪問時，表達了想要重回球場的決心。

坎普在巔峰時期是攻守俱佳的外野手，2011年效力道奇時期還曾寫下單季「39轟、40盜」的成績，季末高居MVP票選第二名，並獲得8年1億6000萬美金的大約，不過在他的表現出現衰退後，球隊為擺脫龐大薪資負擔，將他交易至教士、隨後又輾轉到了勇士隊，直到去年才在繞了一圈後回到道奇。

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洛衫磯似乎是坎普的福地，去年上半季他繳出打擊率超過3成、15轟的成績，以國聯外野手第一高票之姿、暌違6年又入選明星賽，季末他在一場7人交易中與普伊格（Yasiel Puig）等人被送往紅人。

2019球季，坎普受肋骨傷勢所擾只出賽20場留下打擊率2成的成績就遭釋出，隨後他曾與大都會簽下小聯盟合約，但一樣面臨釋出命運，目前沒有任何合約在身。

在身體完全康復後，坎普也開始恢復棒球活動，並嘗試練習一壘的守備，期盼能讓自己有更多的機會找上門，他在接受《洛杉磯時報》專訪時說道，自己現在並不是為了錢打球，是喜歡競爭的感覺，「我喜歡打棒球，如果知道已經無法上場或為球隊做出貢獻，我絕對不會這麼說，但我知道自己還能打。」

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