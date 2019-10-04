足球》拜仁好消息！ 後防兩員大將傷勢不嚴重

柏阿騰因肌肉傷勢提前退場，所幸傷勢並不嚴重。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前天歐冠小組賽第2輪賽事，拜仁作客熱刺球場，並以7：2大比分血洗地主，讓主場球迷傷透了心，不過在一場大勝之餘，拜仁兩員大將柏阿騰（Jerome Boateng）和阿拉巴（David Alaba）紛紛因傷退場，所幸檢查出爐後，兩人的傷勢皆並不嚴重。

奧地利左後衛阿拉巴在隊上熱刺的比賽中被對手踩中胸口，因肋骨傷勢而提前於下半場比賽前被換下，所幸拜仁官方宣稱阿拉巴的傷勢為肋骨挫傷並非骨折，甚至阿拉巴還可能於週六隊上霍芬海姆的比賽中回歸陣中。

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奧地利左邊衛阿拉巴（圖右）因肋骨受傷，於對上熱刺的比賽中，下半場開始前被換下場。（資料照，法新社）

至於另一位德國中後衛柏阿騰則是在比賽第72分鐘時，因和熱刺球員一次肢體碰撞後肌肉出現傷勢而被教練換下場，但傷勢並不是很嚴重，伯阿騰已經回歸隊內週四的訓練之中了。

至於拜仁後防中，尚有一員重要傷兵，就是今夏從馬德里競技以8000萬歐元，隊史最高轉隊費紀錄挖角而來的赫南德茲（Lucas Hernandez），這名法國籍可踢左、中後衛的明星球員因膝蓋傷勢正在復健中，並等待著回歸陣中。

以8000萬歐元轉會來拜仁的赫南德茲。（資料照，歐新社）

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