12強》明知NC左投有傷還硬選 南韓主帥金卿文挨轟

NC恐龍具昌模。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕12強南韓前天公布正選28人名單，包括今年韓職防禦率王「眼鏡哥」梁玹種、大復活的左投金廣鉉、5屆全壘打王朴炳鎬都入選，陣容相當豪華，不過名單公佈隔天，2017亞冠賽主戰投手、今年替NC恐龍拿下10勝的左投具昌模就傳出疲勞骨折，需要4週休息，恐怕無緣12強。

根據韓媒《SPOTV》報導，具昌模在季末就忍着腰痛比賽，9月27日就被排除在一軍名單外，但當時還不確定腰部傷勢有多嚴重，雖然初步MRI檢查結果顯示為陰性，沒有結構性損傷，不過具昌模仍是疼痛難耐，在經過多家醫院仔細檢查後，10月2日上午才正式確診為腰部疲勞性骨折。

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沒想到南韓國家隊教練團竟等到NC球團公布後才被動知道原來陣中的傷兵問題，《SPOTV》指出，在具昌模傷勢還未確診期間，南韓隊在決定28人名單前，雖然有先詢問過球團意見，但在NC球團告知明天才能知道詳細傷勢後，主帥金卿文仍硬挑了具昌模，此舉讓南韓球迷相當不滿。

南韓國家隊總教練金卿文。（資料照）

而這已經不是南韓第一次在國家隊選拔時發生這樣脫線的狀況，2017年世界棒球經典賽代表隊時，當時斗山熊右投李庸燦同樣被列在2016年11月10日公佈的最終28人名單，沒想到當天下午斗山就宣布，李庸燦因右手肘骨刺開刀，預計得休養約6個月，最後只好找來三星獅的後援投手沈昌珉頂替。如今又重蹈覆轍，讓南韓網友炮轟南韓國隊教練團在選拔選手上「根本狀況外」。

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