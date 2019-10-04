足球》前賓主互槓！ 奧巴梅洋反擊瓦茲克像是個小丑

兵工廠前鋒奧巴梅洋在個人推特上反擊，多特CEO瓦茲克對他的批評。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕多特蒙德的CEO瓦茲克（Hans-Joachim Watzke）在接受訪問時提到有些球員踢球是為了錢，並諷刺前多特前鋒，現效力兵工廠的奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）選擇加入數年沒踢進歐冠賽事的球隊，奧巴梅洋則反擊說他像是個小丑一樣。

奧巴梅洋曾效力多特蒙德4個半賽季，並在萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）離去選擇加盟拜仁慕尼黑時，補上鋒線的火力缺口，成為多特新一代的進球機器，在2018年1月的時候以約6300萬歐元的身價轉隊至兵工廠。

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「有些球員為了錢去加盟那些踢不了歐冠賽事的球隊，奧巴梅洋在兵工廠踢得很好沒錯，只要他看到他的銀行帳戶，我想他的的心情肯定感到很暖。」瓦茲克先開砲：「但是週三的時候，他只能從電視上『看』歐冠的比賽而已。」多特CEO暗諷錢真的能代表一切嗎?

「我從談論說過我離開多特的真正原因，而你（瓦茲克）就像是個小丑一樣！」奧巴梅洋在個人推特上反擊：「我記得你曾經說過你絕對不會出售登貝萊（Ousmane Dembélé），但當你看到巴薩出價超過1億時，你就是第一個決定收下這筆錢的人，所以拜託別再談到『錢」了。」

奧巴梅洋自2013年加入多特蒙德，出賽144場比賽，高效地攻進98球，2018年冬季轉隊至兵工廠，出賽56場比賽踢進39球，進球效率依舊驚人，尤其2018–2019賽季於英超並列金靴獎。

多特蒙德CEO瓦茲克。（資料照，歐新社）

登貝萊（圖左）於2017年以超過1億歐元的身價，從多特轉隊到巴薩。（資料照，歐新社）

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