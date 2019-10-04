博士運動員專題》UBA冠軍教頭當眾挨罵 劉孟竹苦讀9年成博士

劉孟竹拿到博士學位。（劉孟竹提供）

〔記者廖聿偉／專題報導〕頂尖職業球員從小就專注於術科，生活大部分的時間都奉獻在球場，但退役後仍有不少球員重返杏壇，更有人一舉攻讀博士。昔日職棒「二代象」的主力二壘手馮勝賢，前達欣當家射手，有「中距離教科書」之稱的許智超，不約而同於今年拿到博士學位，馮勝賢更是職棒選手的第一人，《自由體育》也專訪博士國手，了解他們如何從運動明星，轉換跑道，踏入最高領域的學術殿堂。

健行科大近年成為UBA的常勝軍，連三年打進冠軍賽，且二度奪下桂冠，總教練劉孟竹功不可沒；今年6月他取得蘇州大學體育訓練教育博士學歷，成為「博士冠軍教練」。

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劉孟竹苦讀9年才拿到學位，他透露，「過程很艱辛，這幾年健行科大籃球隊正在起步，我又是體育老師，常帶球隊出國，還要上課，只能利用半夜寫論文，睡眠時間嚴重不足。」

跨海拚學歷相當困難，即使論文只是細部要修改，都必須長途跋涉，劉孟竹表示，「念到第五年的時候，真的很想放棄，論文進度嚴重落後，完全沒有多餘的心思在學業上，所幸父親不斷鼓勵我要堅持，若當時放棄，多年的努力就付諸流水。」

劉孟竹拿到博士學位。（劉孟竹提供）

博士之路必須不斷的發表和報告，劉孟竹說，每次上台都被口試委員批評的體無完膚，加上台下有許多聽眾，當下真的覺得很沒面子也很沮喪，曾心想，「我在台灣也是教練和老師，而且都已經40歲了，還要當眾被責罵。」每次發表會後，都需要花幾天去調適心情。

劉孟竹與前籃球國手許智超同時拿到蘇州大學的博士學位，劉孟竹說，「當時我們一起準備發表，還當過短暫的室友。許智超很樂觀，也會鼓勵我放寬心，給我很大的鼓勵。」

劉孟竹拿到博士學位。（劉孟竹提供）

劉孟竹的博士論文主要研究大學籃球員的肌力訓練與自信心呈現，他笑說，「像是谷毛唯嘉和林俊吉等球員，都是我的研究對象，幸好他們都很願意配合，也是完成論文的幕後功臣之一。」

拿到博士學歷後，劉孟竹如釋重負，「沒有想過有一天能成為博士，畢竟從小都在打球；在求學過程中，我深刻體悟『活到老，學到老』的真諦，正如同在球場上，即使健行已經拿下冠軍，但還是要繼續學習，增強實力，才能變得更強、更好。」

劉孟竹拿到博士證書。。（劉孟竹提供）

劉孟竹拿到博士證書。。（劉孟竹提供）

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