MLB》不僅美聯戰績第一！ 太空人創史上首次珍貴紀錄

太空人總教練辛奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓太空人的投手群本季沒有投出任何故意四壞，這項紀錄不僅打破了皇家隊2016年單季僅送出8次故意四壞的紀錄，更創下了自1955年有這項數據以來，首次有球隊單季沒有送出任何一次故意四壞保送。

上一次有太空人投手投出故意四壞已經是2018年8月17日的事情了，當時太空人的後援投手朗登（Hector Rondon）對勞瑞（Jed Lowrie）投出故意四壞球。

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朗登也不是一個喜歡投出故意四壞的投手，但當時他聽從了總教練辛奇的指令，朗登對此表示他完全信任教練的指示，同時他也認為本季教練不下達故意四壞的命令是因為信任投手群的投球表現，這一點對於他來說意義非凡。

太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）本季沒有指示任何一位投手投出故意四壞，對此他表示:「我不希望隨意的讓對方打者上到壘包，增加對手得分的機率。同時我認為球隊非常幸運沒有在遇到國家聯盟對手時，必須保送對手的第八棒選擇面對投手，也沒有在失分危機時遇到楚奧特、耶律奇（Christian Yelich）那樣的頂級球員。」

相較於太空人一次故意四壞都沒有，本季投出最多故意四壞的是馬林魚的52次，而美聯最多的則是白襪的30次。

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