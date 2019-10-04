日職季後賽》樂天、軟銀首戰上演三振王對決 宋家豪牛棚待命

宋家豪三上三下解決打者。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒季後賽高潮系列賽明天登場，太平洋聯盟方面，軟銀和樂天首戰上演前後任三振王對決，軟銀推出王牌千賀滉大先發，樂天則派則本昂大先發，台灣好手宋家豪也將在牛棚待命

高潮系列賽首輪採取3戰2勝制，洋聯第二的軟銀將在福岡巨蛋對決洋聯第三的樂天，而中央聯盟第二的橫濱DeNA則在橫濱棒球場碰上央聯第三的阪神虎。

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軟銀王牌千賀滉大。（資料照，美聯社）

千賀滉大本季先發26場摘下13勝8敗、防禦率2.79排在洋聯第三，180.1局投球中送出227次三振，不但創個人生涯新高，也榮獲首座洋聯三振王頭銜。

連5年奪得洋聯三振王的則本昂大，今年3月動右手關節鏡手術，缺陣4個多月，本季共先發12場戰績5勝5敗防禦率2.78。

而樂天台灣投手宋家豪也將隨時待命登板，他今年共出賽48場，收下27次中繼點，防禦率2.18，近期則是連17場未失分。

則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）

中央聯盟季後賽方面，橫濱推出牛棚左投石田健大擔任先發，他本季出賽40場有7場先發，戰績4勝1敗、11次中繼點，防禦率為2.14；王牌左投今永昇太則可能會擔任中繼。

阪神虎則由西勇輝主投，本季先發26場戰績10勝8敗，防禦率2.92，今年對戰橫濱4場比賽，拿到1勝1敗、對戰防禦率僅1.88。

西勇輝。（資料照，記者林正堃攝）

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