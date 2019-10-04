全運會桌球》林昀儒獨拿2點 台北仍不敵江宏傑領軍的台南、無緣連霸

男單世界排名第10的林昀儒在全運會無敵，可惜未能助台北市完成連霸。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕台南市桌球隊今日在108年全國運動會男子團體決賽，靠著老經驗的江宏傑及剛結束成功嶺新訓的黃建都助陣，最終以3：2氣走台北市，相隔2屆再度重返金牌榮耀。

過去坐擁24連霸的台南市在104年決賽不敵由莊智淵領軍的高雄市，上屆宜蘭全運會缺少江宏傑助陣，僅拿第5名。

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本屆江宏傑於準決賽歸隊坐鎮，他金牌戰在第3點雙打與楊子儀於第4局9：10落後，不僅化解對手馮翊新／王泰崴的賽末點，又連下2分扳平戰局，最終以11：7、7：11、5：11、12：10、11：9逆轉奪勝。江宏傑說：「教練希望我能扛下第3點雙打，只要能拿下勝利，最終球隊贏球的機率就比較高，至於第4點單打會遇到對手的第1單，我就盡力拚。」

江宏傑（左）在金牌戰單打第4點不敵林昀儒。（記者林岳甫攝）

即使江宏傑第4點單打上陣強碰林昀儒，以0：3落敗，而隊友黃建都十分爭氣以11：6、3：11、11：7、11：8擊敗馮翊新，為台南市守住金牌。

黃建都十分爭氣以11：6、3：11、11：7、11：8擊敗馮翊新，為台南市守住金牌。（記者林岳甫攝）

台北市上屆靠著林昀儒展現主宰力，收下隊史首面團體賽金牌，即使本屆林昀儒依舊無敵，金牌戰連續擊敗黃建都、江宏傑收下2點，但馮翊新／王泰崴卻錯過賽末點機會，最終無緣完成2連霸。

女子團體部分，以國泰為班底的新北市在金牌戰，靠著鄭先知、劉馨尹、陳思羽等國手攜手出擊，以3：0橫掃台北市，完成4連霸；地主桃園市直落3擊敗高雄市，拿下銅牌。

台南市桌球隊在108年全國運動會男子團體決賽，以3：2氣走台北市，相隔2屆再度重返金牌榮耀。（記者林岳甫攝）

馮翊新（後）、王泰崴（前）錯過賽末點。（記者林岳甫攝）

江宏傑歸隊坐鎮，成為台南市相隔2屆再奪團體金牌的功臣。（記者林岳甫攝）



江宏傑與楊子儀化解對手賽末點。（記者林岳甫攝）

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