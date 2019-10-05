洋基季後賽初登場戰雙城 今日賽事預告與轉播

派克斯頓。（資料照，今日美國）

你好，自由體育為您整理一天的精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟季後賽有四場轉播，第一場是光芒對上太空人的首場比賽，光芒將派出葛雷斯諾（Tyler Glasnow）對上太空人韋蘭德（Justin Verlander），第二場則是由取得大比分1:0領先的紅雀對決勇士，第三場則是雙城對上洋基第一場比賽，雙城將派出貝里歐斯（Jose Berrios）對決洋基左投派克斯頓（James Paxton），最後一場則是，國民與道奇的第二場場系列戰，國民將派出史崔斯柏格（Stephen Strasburg）對上道奇的王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），季後賽場場精彩，球迷千萬別錯過轉播囉!

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日職也迎來第一場季後賽，洋聯第一輪由軟銀對上樂天，軟銀將派出千賀滉大對決樂天則本昂大，在三戰兩勝的系列賽中場場都是關鍵，球迷千萬別錯過囉!

中職將迎來本季最後一場例行賽，兄弟將派出紐維拉對上桃猿的翁瑋均，別忘了鎖定最後一場轉播囉!

最後一個賽事則是世界田徑錦標賽，我國好手，已取得奧運門票的「黃金右臂」鄭兆村，將在週六的標槍資格賽亮相，期許能突破本季最佳89公尺05，別忘了為他加油打氣囉!

MLB季後賽

02:00 光芒@太空人 FOX體育、FOX體育3台

04:30 紅雀@勇士 FOX體育2台、FOX體育3台、民視

07:00 雙城@洋基 FOX體育、FOX體育3台、民視

09:30 國民@道奇 FOX體育2台、FOX體育3台

日職季後賽

12: 00 軟銀@樂天 FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

世界田徑錦標賽

22:00 鄭兆村賽事 ELEVENSPORTS1

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