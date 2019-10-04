MLB》國民「天才小史」中二日扛G2先發 力抗道奇克蕭

國民「天才小史」史崔斯柏格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國家聯盟分區賽，國民今首戰以0：6遭道奇完封，系列賽先吞1敗，第二戰國民將派出僅休息2天的「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）掛帥先發，力抗道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）。

史崔斯柏格前天在國聯外卡賽後援3局，投34球沒有掉分，幫助球隊擊敗釀酒人，闖進國聯分區賽。如今，他在休息2天的狀況下，將擔任第二戰先發。

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國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，史崔斯柏格想要上場，「我就說，『我們很想你投第二戰，如果你認為需要5天時間休息，我能理解，並把先發的時間往後』。」馬丁尼茲說，史崔斯柏格今天賽前毫不猶豫就和他說，「我準備好投球了，感覺很好。」

史崔斯柏格今年例行賽投出18勝6敗防禦率3.32表現，生涯在季後賽出賽4次有3次先發，戰績2勝2敗、防禦率僅0.41，22局的投球中掉分僅1分責失，送出28次三振。如今史崔斯柏格將在第二戰擔綱先發大任，若系列賽打到第5戰，史崔斯柏格有機會再登板。

系列賽握有1勝的道奇，明天則派出克蕭先發，他本季先發30場戰績16勝5敗防禦率3.03，生涯季後賽共出賽30場有24場先發，平均防禦率為4.32。

道奇王牌左投克蕭。（資料照，美聯社）

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