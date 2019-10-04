台灣名人賽》印度山胡獨佔領先 台將4人並列11名

台灣選手林文堂暫居排名十一。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／淡水報導〕2019年台灣名人賽暨第33屆三商盃邀請賽今進行第2回合，印度好手山胡繳出69桿，以總桿137桿獨佔第1；台將方面，林文堂、王偉倫、邱瀚霆及呂文德皆以總桿142桿暫時並列第11。

首輪打出6字頭的王偉倫，今抓下3博蒂、4柏忌，以73桿繳卡，他坦言5桿洞沒能把握抓鳥機會有些可惜，「這個球場沒有風，都有機會打好，只要能把球開上球道，就不會太差。」他表示，希望下一輪能將抓博蒂的機會把握住，不該打出柏忌的也得更小心處理。

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印度好手山胡連兩日繳出6字頭佳績，今抓下5博蒂、吞下2柏忌，以69桿繳卡，並以兩回合137桿獨佔領先。打出單日最低66桿的阿根廷好手卡巴尤則抓下7博蒂僅吞1柏忌，排名一舉衝上第2，他說：「這個球場控球得要相當出色，很高興我能晉級週末的比賽。」

本週賽事淘汰線為高於標準桿2桿、並列第46名，總計共有57名選手晉級，包含15位台將。

印度選手山胡以低於標準桿七桿的成績暫居排名第一。（記者陳志曲攝）

台灣選手王偉倫暫居排名十一。（記者陳志曲攝）

台灣選手呂文德暫居排名十一。（記者陳志曲攝）

台灣選手邱瀚霆以低於標準桿二桿的成績暫居排名十一。（記者陳志曲攝）

阿根廷選手卡巴尤暫居排名第二。（記者陳志曲攝）

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