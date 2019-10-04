高球》終結7年冠軍荒 謝瑀玲歡樂友緣女子公開賽封后

謝瑀玲。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019歡樂友緣女子公開賽今在苗栗全國花園高爾夫俱樂進行最後一回合，台灣女將謝瑀玲雖交出高於標準桿2桿的74桿，仍以3回合總桿低於標準桿7桿的209桿，一桿之微驚險贏得冠軍及獎金1.8萬美元（約合台幣54萬元），距離前次奪冠已有7年之久，她忍不住哽咽表示：「我謝瑀玲這次終於贏了！」。

謝瑀玲前次奪冠是2014年TLPGA北海傳承賽2回合的比賽，但是正式3回合比賽冠軍是2012年仰德女子邀請賽。她說，這個冠軍久違了！7年間拿了好幾次亞軍，都與冠軍擦肩而過，這次終於拿到手。，希望此冠為我接下來的比賽帶來好運，也期待自己明年能在日巡賽拿下一冠。」

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謝瑀玲說這個冠軍帶給她一個肯定，「七年不是一個短暫的時光，這段時間，即使自己曾有懷疑丶失落與沮喪，但是因為堅持，仍然相信自己，終於等到這份禮物。」

謝瑀玲表示，今天推桿不佳，18洞30推，幾個6至15呎的保帕或抓鳥的推桿都沒推進，只有最後那一推，距洞17呎最遠，竟然推進救帕，就贏那一桿。

謝瑀玲今奪冠終結7年冠軍荒。（大會提供）

張靖翎錯失兩洞追平機會，打出低於標準桿兩桿的70桿，三回合總桿210桿，以一桿之差，繼上周的建大輪胎盃居亞後，再一次獲得亞軍及獎金9600美元（約合台幣28.8萬元）。邱齡緹也打出70桿，以三回合211桿名列第三。

葉家儒交卡71桿，三回合總桿212桿，贏得業餘組冠軍，並在職業排行榜與打出66桿的泰國選手喬雷達（Chonlada CHAYANUN）丶68桿的黃靖與菲律賓選手丹妮爾拉（Deniella UY）及交出70桿的郭艾榛同桿，並列第四名。

葉家儒。（大會提供）

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