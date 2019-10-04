棒球》同樣遭遇觸身球爭議 兩名選手態度決定高度

陳偉濠。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕一樣遇到觸身球爭議，但兩名選手作法大不同。

梅花旗大學棒球錦標賽昨冠軍戰，6局上一出局一、三壘有人，輪到陳偉濠上場打擊，面對一顆內角高球，陳偉濠疑似伸手造成觸身球，主審認定是故意的，直接記1顆壞球。

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陳偉濠雖然立即上前跟主審抗議，認為球有擦到他的手肘，不過主審做出故意伸手的動作，仍認定那是一顆壞球，抗議未果的陳偉濠，將握在手中的球棒鬆開掉到地上。

隨後文化大學在兩出局攻佔二、三壘，二壘上的陳偉濠利用隊友羅人豪敲安打滑回本壘得分，不過，他在回本壘板時疑似對著對方捕手飆國罵，主審聽到後，直接走到休息室質問，陳偉濠則解釋，自己只是在怒吼罷了。此事發生後，不少球界人士都認為此舉實在不妥，需要再教育。

反觀今年8月日本高校夏季甲子園比賽，花咲徳栄對戰明石商，7局上一出局無人在壘，輪到花咲徳栄捕手菅原謙伸上場打擊，明石商先發投手中森俊介投出一顆偏高變化球，直接打到菅原謙伸肩膀，主審準備裁定觸身保送。

此時，菅原謙伸主動向主審表示，是自己躬身趨前才被球打到，並向明石商球員和休息室致歉，主審遇到此狀況，按規定可自由裁決，最終判定壞球，讓菅原謙伸繼續打擊。

結果，繼續打擊的菅原謙伸一棒將球掃向左外野，形成一支追平比數的陽春砲，菅原謙伸跑壘時右手握拳，顯得相當振奮。最終明石商仍以4:3贏球。

菅原謙伸向對手致歉後，下一球擊出追平轟。（資料照，取自報知體育）

當時菅原謙伸在賽後表示，7局上是因身體趨前才被球打到，是他自己犯的錯，高校野球就是要正正當當的，所以他才向對手道歉，然後繼續打擊。

結果下一球擊出追平全壘打，菅原謙伸認為，這是棒球之神讓他開轟，「許多人都在看這場比賽，這裡（甲子園）是一個神聖的地方，我們代表著埼玉縣，代表花咲徳栄出場。」

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