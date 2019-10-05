MLB》為季後賽而生的牛棚武器復活 道奇前進世界大賽利多（影音）

凱利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊昨天以6：0精彩完封國民隊，拿下分區系列賽首勝，去年在總冠軍賽大殺四方的凱利（Joe Kelly）於第九局出賽，單局飆出2K，強勢回歸的表現為道奇隊的季後賽之路再添喜訊。

道奇隊在去年世界大賽飽受凱利的球威之苦，最終也以1勝4敗不敵紅襪隊苦吞2連亞，季末他們便以3年2500萬美元（7.7億新台幣）將他簽下，期望能夠充實牛棚戰力。

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結果凱利上半季的表現荒腔走板，上半季出賽30場比賽，防禦率高達5.28，下半季他與教練一起調整回自己的狀態，出賽20場，防禦率僅有3.48，但他卻在9月18後因傷缺席數場比賽，9月28日才完成他賽季最後一場出賽。

昨日是凱利季後賽的首場出賽，雖然他在首打席就被透納（Trea Turner）敲出二壘安打，但接下來他回穩讓伊頓（Adam Eaton）打出滾地出局，再接連三振掉倫登 （Anthony Rendon）與索托（Juan Soto）兩位強打者成功關門。

Joe Kelly, 99mph Two Seamer and 88mph Changeup, Overlay （synced at release）. pic.twitter.com/z0aRcNiv9y — Rob Friedman （@PitchingNinja） October 4, 2019

凱利雖然季賽的表現並不優異，但他在季後賽累積48局的投球局數，送出43K，防禦率僅有2.44，在去年世界大賽更是6局10K，沒有保送無失分，可說是為了季後賽而生的球員。

昨日他還在面對索托時投出一顆超狂的變速球，索托揮空後點點頭表示讚賞，最終他用一顆98英哩的二縫線速球塞進內角好球帶，讓索托連揮都沒揮棒就遭到三振。

Joe Kelly, Wicked 89mph Changeup...Soto Agrees. pic.twitter.com/I1uS3vit1B — Rob Friedman （@PitchingNinja） October 4, 2019

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