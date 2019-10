MLB》為季後賽而生的牛棚武器復活 道奇前進世界大賽利多（影音）

凱利。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊昨天以6:0精彩完封國民隊,拿下分區系列賽首勝,去年在總冠軍賽大殺四方的凱利(Joe Kelly)於第九局出賽,單局飆出2K,強勢回歸的表現為道奇隊的季後賽之路再添喜訊。

道奇隊在去年世界大賽飽受凱利的球威之苦,最終也以1勝4敗不敵紅襪隊苦吞2連亞,季末他們便以3年2500萬美元(7.7億新台幣)將他簽下,期望能夠充實牛棚戰力。

結果凱利上半季的表現荒腔走板,上半季出賽30場比賽,防禦率高達5.28,下半季他與教練一起調整回自己的狀態,出賽20場,防禦率僅有3.48,但他卻在9月18後因傷缺席數場比賽,9月28日才完成他賽季最後一場出賽。

昨日是凱利季後賽的首場出賽,雖然他在首打席就被透納(Trea Turner)敲出二壘安打,但接下來他回穩讓伊頓(Adam Eaton)打出滾地出局,再接連三振掉倫登 (Anthony Rendon)與索托(Juan Soto)兩位強打者成功關門。

Joe Kelly, 99mph Two Seamer and 88mph Changeup, Overlay (synced at release). pic.twitter.com/z0aRcNiv9y