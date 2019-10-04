中職》Lamigo桃猿最後的台灣大賽 票價資訊看這邊

Lamigo桃猿隊進軍2019年中職總冠軍台灣大賽，主場票價出爐。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊進軍2019年中職總冠軍台灣大賽，主場的Lamigo桃猿隊以全猿主場的規格迎接熱戰並擁有第一、二、六、七場主場優勢，門票即將在10月7日（一）於全台Famiport系統以及FamiTicket全網購票網預售，桃猿大盛餐飲區全面同步開賣。

Lamigo桃猿表示，今年將是Lamigo最後一個台灣大賽！過去Lamigo在2014年、2015年總冠軍賽主場當中首創超威應猿，內野全區換上款式一致的應猿服一起為球員們加油，景象壯觀！時至今日，全猿主場屬於球隊的10號海要見證Lamigo的三連霸，內野及左外野每位進場的10號隊友都將獲贈紀念T恤一件，最後一次穿上Lamigo，人人都是戰士、齊聲吶喊就是要三連霸！

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Lamigo桃猿隊將在10月12日（六）台灣大賽第一戰G1發贈內野全區及左外野全區球迷白色紀念T「榮耀再臨」，全場創造至尊榮耀應猿海，為球隊助威；10月13日（日）台灣大賽第二戰G2則是贈送內野全區及左外野全區球迷黑色紀念T「經典黑潮」，內野及左外野全場將搖身一變成為大勝黑潮。紀念T胸前視覺為「Lamigo」結合桃園國際棒球場的經典意象、衣服後背將Lamigo成軍十六年的口號交織設計而成「LM」，尺寸也規劃L和M兩款，十六年的歡笑淚水成為三連霸的養分，Thank You！Lamigo！

台灣大賽首戰進場的球迷朋友可憑正式內野門票及左外野門票於進場時獲贈「榮耀再臨」；第二戰則是憑正式內野門票及左外野門票於進場時獲贈「經典黑潮」，若最後兩戰屆時有舉行之必要，則另行公布內野及左外野全區贈品。Lamigo的大勝黑潮榮耀再臨，永遠記得Lamigo！

Lamigo桃猿表示，為服務Lamigo桃猿卡友，金、銀猿卡友可在10月5日（六）13：00至23：59於全台Famiport系統搶先預購座位，另Lamigo桃猿狀猿卡卡友則可在10月6日（日）10：00至23：59於全台Famiport系統搶先預購座位，金銀狀猿卡友每一個購票密碼每場限購六張（卡友預購限Famiport系統）。

在卡友優先購票之後，台灣大賽Lamigo桃猿隊主場球賽預售票則預計在10月7日（一）10：00於全台Famiport系統以及FamiTicket全網購票網正式開放四場的預購，每人每場限購四張，票價公布如下：

2019中華職棒總冠軍賽Lamigo桃猿隊主場門票票價：

◎東西下A、B、C、D、E、F區：1,680元（不分全半）

◎東西下G、H、I、J、K、L、M以及東西上層看台全區：1,480元（不分全半）

◎左外野全區：980元（不分全半）

◎右外野全區：680元（不分全半）

◎桃猿大盛餐飲區：1,780元（不分全半，另有餐費低消）

備註：

一、2019年中華職棒總冠軍戰門票一旦售出即不採行退票制度，但無須進行之比賽除外。

二、芝芭、月眉、青埔、洽溪以及內厝里民內野票一律1480元（憑證），位置以現場狀況為主，不提供Famiport預購服務。

三、2019年總冠軍戰正式日程為10月12日（六）開打，10月12日（六）、10月13日（日）、10月19日（六） 以及10月20日（日），開打時間為17:05，一次開賣四場，屆時憑票入場。

四、全區皆設身障人士愛心票，可購買區域詳見系統公告。

白色紀念T「榮耀再臨」。（球團提供）

黑色紀念T「經典黑潮」。（球團提供）

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