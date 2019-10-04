中職》總冠軍戰桃猿vs.兄弟 賽程看這裡

林泓育六局下擊出單場第三轟。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕Lamigo桃猿今天火力全開，全場狂敲7轟，最終就以14:5大勝中信兄弟，連3年高居全年度勝率第一，富邦悍將確定無緣晉級季後賽。總冠軍戰兄弟對桃猿下週六點燃戰火，桃猿擁有第1、2、6、7場主場優勢，皆安排在桃園，兄弟第3至5場主場都在洲際。

「這場贏了比較好睡。」桃猿總教練洪一中表示，今年季中球隊戰績不佳，一度擔心要打季後挑戰賽，還好全隊挺過來，這場贏球確定年度勝率第一，明天比賽較沒壓力。

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桃猿攻擊火力凶猛，全場敲7轟，林泓育生涯第二度轟三響砲，灌進7分打點，獲選單場MVP，中職史上二度單場敲三響砲第四人，單季26轟為個人生涯新高，同時本季中職有7人單季至少25轟刷新紀錄。

朱育賢。（記者羅沛德攝）

由於中職歷年不曾出現單場四響砲打者，林泓育說，最後一打席他沒強求全壘打，想說安打就好，全壘打哪有那麼好打，且第三轟沒有打得很紮實，有點幸運，「我在意年度勝率第一，這對團隊比較重要。」

★今年總冠軍戰日期和主客場

日期 主客場

10月12日（星期六） Lamigo桃猿（桃園主場）

10月13日（星期日） Lamigo桃猿（桃園主場）

10月15日（星期二） 中信兄弟（洲際主場）

10月16日（星期三） 中信兄弟（洲際主場）

10月17日（星期四） 中信兄弟（洲際主場）

10月19日（星期六） Lamigo桃猿（桃園主場）

10月20日（星期日） Lamigo桃猿（桃園主場）

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