MLB》佛提紐維奇7局7K無失分 勇士完封紅雀扳平系列賽

佛提紐維奇繳出7局7K無失分的優質先發，順利拿下生涯季後賽首勝。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕國聯分區賽第2戰，勇士投打表現俱佳，明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）首局打回致勝打點，再加上杜瓦爾（Adam Duvall）的2分砲助威，佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）繳出7局7K無失分的優質先發，勇士終場以3：0在主場完封紅雀，將系列賽扳平為1：1。

紅雀分區季後賽第二戰推出下半季表現神勇的23歲新王牌佛雷爾提（Jack Flaherty）先發，勇士則派出27歲右投佛提紐維奇迎戰，佛雷爾提首局出現亂流，被阿爾比斯（Ozzie Albies）敲安後又出現暴投，讓跑者推進至二壘，唐納森適時安打幫助勇士先馳得點。

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唐納森。（法新社）

佛提紐維奇此役壓制力十足，僅在第2局因為守備失誤讓對手站上得點圈，主投7局只被敲出3支安打無失分，另外送出7次三振，隊友杜瓦爾7局下從佛雷爾提手中擊出中外野2分彈，勇士擴大領先至3分。

勇士牛棚佛里德（Max Fried）、終結者梅倫森（Mark Melancon）依序登板守成，紅雀9局最後反攻，高德史密特（Paul Goldschmidt）、歐蘇納（Marcell Ozuna）1人出局後連續敲安，燃起一絲逆轉機會，不過梅倫森連飆2K順利關門，勇士終場以3：0完封紅雀，佛提紐維奇喜迎生涯季後賽首勝。

杜瓦爾敲出2分砲。（今日美國）

佛雷爾提。（今日美國）

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