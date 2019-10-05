MLB》韋蘭德7局飆8K壓制光芒 太空人分區賽贏得好彩頭

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列戰今正式開打，太空人迎戰光芒的比賽，頭號王牌韋蘭德（Justin Verlander）主投7局飆出8K無失分徹底壓制光芒，打擊部分則靠著明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）開轟帶動攻勢下，終場以6：2獲勝，在系列賽率先開胡。

韋蘭德繳出7局8K優質表現。（歐新社）

韋蘭德今持續展現例行賽時的宰制力，前4局演出無安打比賽，直到5局上才被洛爾（Brandon Lowe）敲安，這也是他全場被敲的唯一1支安打，總計今日7局飆出8K、送出3次保送、無失分。太空人牛棚在王牌退場後卻出現狀況，普瑞斯利（Ryan Pressly）在8局被打4支安打失掉2分，所幸接下來上場的哈里斯（Will Harris）以及終結者歐蘇納（Roberto Osuna）都沒有再失分，順利完成關門任務。

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艾圖維2分砲開啟攻勢。（法新社）

光芒先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）前4局的投球雖偶有危機但都能力保不失，但5局下艾圖維敲出2分砲後也把他轟退場，接替的投手二刀流新秀麥凱（Brendan McKay）沒能止血，上來又被布蘭特利（Michael Brantley）、柏格曼（Alex Bregman）連續敲安、再加上守備也出狀況，太空人一口氣攻下4分、奠定勝基。

7局下2出局後，柏格曼獲保送、超級新人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與古巴重砲古利爾（Yuli Gurriel）連續兩支二壘安打再添2分，太空人在投打兩端都繳出預期水準下，順利搶下系列戰首勝。

光芒先發葛拉斯諾4.1局失2分。（法新社）

太空人在分區賽旗開得勝。（法新社）

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