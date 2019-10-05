田徑世錦賽》史上首見！西班牙補發銅牌 中國隊震怒抗議「天理難容」

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The jury of appeal reconsidered the case in the 110m hurdles final and in view of the obstruction which impeded @110_ortega, the jury directs that a second medal be awarded to Ortega.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ICTREozU8U — IAAF （@iaaforg） October 3, 2019

〔體育中心／綜合報導〕2019田徑世界錦標賽前天進行男子110公尺跨欄決賽，西班牙名將奧特加（Orlando Ortega）原本第2，但在最後1個欄架遭隔壁賽道撞到，最後僅獲第5，昨官方宣布補給奧特加一枚銅牌，但這讓中國謝文駿從原本的第4變成了第5，變成中國隊生氣抗議，中媒還表示：「不補發給2011年的劉翔一枚金牌，天理難容！」

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前天的男子110公尺跨欄決賽，里約奧運金牌、牙買加名將麥克勞德（Omar McLeod）在最後一個欄架失去平衡跌倒，最後連成績都沒有，此外還撞到隔壁跑道的西班牙奧特加，被撞當時奧特加逐漸加速，正在爭奪第2的位子，被干擾到後僅獲第5。

原本IAAF拒絕奧特加的抗議，不過昨天宣布接受申訴，銅牌改由兩人並列，以13秒30跑過終點的奧特加從原本的第5成為第3名，以13秒29完賽的謝文駿則從第4變成第5的奇景，變成中國隊對此提出抗議：「國際田聯的裁決是完全武斷的，沒有遵循任何國際田聯的書面規定，在歷史上沒有先例」。

西班牙奧特加（右）最後與法國選手並列銅牌。（歐新社）

4位奪牌選手合影。（歐新社）

西班牙奧特加（左）遭干擾。（路透）

謝文駿從第4變成第5。（歐新社）

中媒更生氣表示，2011年劉翔也曾經遭到隔壁賽道選手干擾無緣金牌，《新浪體育》寫道，「2011年世錦賽決賽時的劉翔！當時他在明顯即將奪冠時，被跑的無法控制自己的古巴選手羅伯斯打手，一下被拖累了成績，結果被美國選手理查德森趁亂拿下冠軍，當時劉翔那極度黯淡的神情，想發作但又不能發作的拼命克制，這讓中國田徑迷欲哭無淚的場景，那麼多年過去了，我們記憶猶新！」

「當時中國方面有反應嗎？當然！馮樹勇緊急向國際田聯申訴，但沒有改變任何結果。八年過去了，哎，怎麼現在國際田聯突然人性化到這個地步？就想問，2011年的劉翔，他冤不冤！他不補發金牌，算不算天理難容！」

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