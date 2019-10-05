MLB》甜炸！場上威風八面狂飆K 韋蘭德場邊與妻女互動眼神超寵溺

.@JustinVerlander waving to his wife @KateUpton & their daughter is the most adorable thing we've seen today. pic.twitter.com/6hXCMYTwIL — Cut4 （@Cut4） 2019年10月4日

〔體育中心／綜合報導〕太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）今沒有讓滿場休士頓球迷失望，在場上威風八面用三振寫紀錄，不過在場邊他也被捕捉與妻女的可愛互動，眼神裡充滿寵愛，展現有趣的反差。

韋蘭德今在分區系列賽面對光芒飆出8K，生涯季後賽累積175K，也正式超越「火箭人」 克萊門斯（Roger Clemens）成為史上累積第三多三振的投手，目前還落後給洋基名投佩提特（Andy Pettitte、183K）、以及勇士名人堂投手史莫茲（John Smoltz、199K），若太空人季後賽走得夠遠，有望今年就能成為史上第一。

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另外，此役也是韋蘭德生涯第9場主投7局、不失超過1分的季後賽先發，在大聯盟歷史上與史莫茲、紅襪強投席林（ Curt Schilling）並列第二，僅不及名人堂投手葛拉文（Tom Glavine）的11場。

在球場上展現霸氣不給對手任何機會，不過韋蘭德今天在場邊卻被捕捉到極為反差的溫和表情，由於名模妻子厄普頓（Kate Upton）帶著將滿一歲的女兒Genevieve在場邊觀戰，韋蘭德在比賽間也被捕捉到向妻女打招呼時的「暖爸」模樣。



韋蘭德今天再度展現宰制力，幫助球隊拔得頭籌。（歐新社）

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