NBA》新規則上路 火箭主帥創歷史紀錄

火箭主帥丹東尼（右）在台灣時間10月4日與快艇的熱身賽提出挑戰，成為NBA歷史上首位使用重播輔助判決的教練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭在台灣時間10月4日的季前熱身賽以109：96擊敗快艇，此役火箭不僅帶走勝利，陣中主帥丹東尼（Mike D'Antoni）在比賽中申請挑戰，成為NBA歷史上首位使用重播輔助判決的教練。

當比賽進行到第二節還剩2分02秒時，哈登（James Harden）面對哈克雷斯（Maurice Harkless）的防守選擇強行突破切入，此時裁判哨聲響起，哈登被吹了一記進攻犯規，使得站在場邊的火箭總教練丹東尼向記錄台申請挑戰判決，創下NBA挑戰規則上路後，第一位使用慢動作重播的教練。

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當丹東尼申請挑戰時，快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）帶有疑惑的問說:「在熱身賽提出挑戰？」丹東尼則笑回:「總要有人先。」

不過最終丹東尼這個挑戰並未成功，裁判還是維持原判，但丹東尼仍對此次身先士卒引以為傲，他認為這是值得挑戰的判決，因為這對火箭是有利的，如果裁判一旦更改為防守犯規，哈登將站上罰球線獲得二罰機會，但他同時也承認當下提出挑戰時，並沒有把握能翻轉判決。

「這很容易搞砸，我們會需要一段時間，才會慢慢習慣這個制度。」丹東尼坦言。快艇總教練瑞佛斯也說:「我們必須要在適當的時機使用挑戰權利，我目前的想法是盡量在上半場使用，但還是要看當時比賽狀況而定。」

今夏NBA透過理事會在新球季導入挑戰制度，總教練每場比賽有1次挑戰機會，若要申請挑戰必須喊出暫停，並做出旋轉手指的手勢向裁判示意，倘若挑戰成功，該次暫停不列入計算，反之若挑戰失敗，則失去一次暫停機會。此外挑戰的判決僅限於個人犯規、出界球、妨礙中籃。

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