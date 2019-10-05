MLB》今年6度睡在球場 布恩的「野人哲學」收服洋基

布恩。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕今年才第2年執掌洋基兵符，46歲的布恩（Aaron Boone）從毫無執教經驗，搖身一變成為大聯盟首位前兩年執教都至少百勝的教頭，他的成功之道為何？《紐約時報》以「布恩：洋基休息室的野人」為題專文剖析。

前年季後，洋基和執掌兵符長達10年的吉拉迪（Joe Girardi）解約，卻在同年底和布恩簽下3年合約，外加1年球隊選擇權，當時確實讓不少人跌破眼鏡。因為外界對布恩的印象，頂多是前洋基內野手，或是退役後擔任電視和廣播球評而已。

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但這位菜鳥教頭在執教首年就帶出100勝戰績，今年更在傷兵滿營的情況下帶出103勝，並率洋基睽違7年在美聯東區封王。儘管布恩的成功之道很難用一語道盡，但聽聽明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）這句：「第一年他帶的時候，我覺得有些時候他應該挺身而出卻忍住了，但今年，我認為他真的很挺我們！」大概可略知一二。

賈吉。（資料照，美聯社）

因為布恩今年讓人印象深刻的代表作，就是台灣時間7月19日和光芒的雙重戰首戰，他因不滿菜鳥主審米勒的好壞球判決而粗口連發，甚至被驅逐出場，當時他就對主審咆哮：「對方是好投手沒錯，但我的打者都是他X的『打擊區的野人』（Savages in the Box）...你給我振作一點。」

當時布恩不斷重覆「打擊區的野人」，不但在網路瘋傳，也讓這句話成為洋基流行語，不管是他的雙親，還是球員、球迷，都穿上印有「打擊區的野人」T恤。如今在洋基主場休息室，「10月野人」（October Savages）字樣就出現在置物櫃的名牌上，因為他們都要在季後拿出野人般的爆發力。

布恩在爆氣之後，除了一掃他之前冷靜、溫和的形象，更讓球員和高層見識到他個人的「爆發力」。洋基總經理凱許曼也看到布恩像海棉一般不斷吸收經驗、成長，「讓我們覺得洋基找到了可以帶領球隊的好教頭。」

此外，布恩非常信任球員，他強調今年儘管有破紀錄的30位球員先後進入傷兵名單，但他都沒有失去信心，也不減對工作的熱誠。本季有時出現晚場比賽之後，隔天要打白天比賽的情況，布恩因為事情沒處理完，乾脆就放棄開車回家，而在球場辦公室裡把沙發床拉出來睡覺，他算一算今年至少就在球場睡過6次。

布恩也擅於跟球員溝通，39歲的沙巴西亞在2005、2006年時曾和布恩在印地安人當過隊友，他就說道：「他跟年輕球員的溝通非常好，一路看他學會當教頭的過程，真的很有意思。」22歲的內野手托瑞斯（ Gleyber Torres）則說，球員都敢跟布恩直接對話，也都感到非常自在。

沙巴西亞。（資料照，美聯社）

去年洋基在美聯分區季後賽以1勝3敗不敵紅襪，布恩也因投手調度遭到球迷質疑，但他表示自己持續學習，也不斷從經驗中成長，「我對球員有信心，跟這些有天分的球員一起進入季後賽，雖然一定不好打，但我相信他們有能力做出特別的事情。」洋基今起和雙城展開5戰3勝制的美聯分區季後賽首輪賽事。

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