網球》超狂鐵粉！曾為喬帥搬到塞爾維亞 日本球迷今終與偶像相見歡

喬科維奇與日本球迷相見歡。（圖片取自臉書）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）目前正在東京參加日本公開賽，除專心在場上拚戰，場外他也與一位曾為他搬到塞爾維亞的「超狂球迷」相見歡，並在臉書分享了這則有趣故事。

這位名為吉田伊織的日本球迷在2011年因看到喬帥在球場上的表現（喬科維奇在當年首登球王）受到啟發，隨後在徵求父親同意後搬到塞國住了四年、同時學習網球與塞爾維亞語。先前他用喬帥的母語拍了一支影片，在影片裡除大讚他是網壇傳奇，並表示希望有朝一日可以一樣成為大滿貫冠軍、希望偶像能撥空與自己一起練球。

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近日到日本比賽的喬帥在看了這支影片後，也馬上爽快地邀請了吉田到現場看他比賽、並在比賽結束後與他一起打球，「我在各地征戰遇過很多人，但不知道有沒有遇過這麼熱情、有活力的球迷。」喬科維奇後來在臉書寫道，「這真是一次特別的經歷，我的內心充滿了喜悅與幸福，他在分享故事時流露出的熱情十分令人著迷，塞爾維亞語又說得很好，是個十分有趣的人，我真的笑到快不行了。同時這也提醒了我對於現在站在這個位置上能夠影響那麼多人應該心存感激，這是很大的福氣。」

喬帥同時也分享了與吉田見面過程的影片，影片裡可以看見這位日本球迷非常興奮地向喬帥說明迷戀上他的過程，肢體動作十分浮誇、流露滿滿熱情，就讓本身也十分幽默的球王都招架不住，在旁邊笑到停不下來。

喬科維奇稍後將在日本賽四強與比利時第3種子葛芬（David Goffin）爭取決賽門票。

喬科維奇與日本球迷相見歡。（圖片取自臉書）

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