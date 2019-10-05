MLB》克蕭又手軟！投12人讓7人上壘 道奇陷苦戰（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽，握有一勝在手的道奇今天第二戰推出克蕭（Clayton Kershaw）掛帥先發，他過去打季後賽8年來防禦率4.32，今天先發仍未脫離季後賽軟手窘境，面對前12名打者讓7人上壘，兩局打完道奇陷入0：3落後。

沒能延續畢爾勒昨日6局無失分好投，道奇今天首局就面臨麻煩，克蕭投第一球就被透納（Trea Turner）敲二壘打，1出局後又投出四壞球保送，失控的四縫線速球再砸到索托（Juan Soto），滿壘狀況被肯德瑞克（Howie Kendrick）敲安打，丟掉本場第1分。

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克蕭雖然讓齊默曼（Ryan Zimmerman）敲界外高飛球出局，接著滑球對鈴木清飆出三振，這個半局只掉1分。不過克蕭第二局面對首名打者羅布列斯（Victor Robles）又丟人，下一棒史崔斯柏格犧牲觸擊成功，克蕭製造2出局後，又連續被伊頓（Adam Eaton）、倫登（Anthoy Rendon）敲安打丟分，克蕭前2局用了近50球丟掉3分。

國民隊先發投手「天才小史」史崔斯柏格前2局則是讓道奇打者三上三下，目前2局打完道奇0：3落後。

克蕭前2局失掉3分。（美聯社）

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