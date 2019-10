湖人官方宣布簽下史塔克頓,幫助湖人後場戰力再升級。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯湖人今夏大動作補強,力拚在新球季重返紫金王朝,今日湖人官方宣布簽下一名後衛生力軍史 塔克頓(David Stockton),幫助湖人後場戰力再升級,而該名球員的父親大有來頭,就是爵士隊傳奇球星史塔克頓(John Stockton)。

現年28歲的史 塔克頓身高180公分,上賽季效力德國聯賽的Medi Bayreuth,總計出賽35場,其中有25場先發,場均貢獻8.7分、3.6次助攻、2.1個籃板表現不俗。根據《ESPN》記者馬克斯(Bobby Marks)報導,湖人為了簽下史 塔克頓,還裁掉了前鋒卡羅林(Jordan Caroline)。

As part of the Lakers signing David Stockton, the team announced that they waived Jordan Caroline. The SF Caroline will earn $50K if he spends 60-days with the @SouthBayLakers.