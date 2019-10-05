NBA》勇士明熱身賽尬湖人 格林談新陣容諷他隊有傻瓜

勇士今年熱身賽首戰對湖人。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今年陣容大洗牌，杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）和李文斯頓（Shaun Livingston）季後陸續離隊後，奪冠班底僅剩柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green） ，射手K.湯普森（Klay Thompson）因左膝蓋十字韌帶撕裂高掛免戰牌，雖補進D.羅素（D'Angelo Russell）等新面孔，在新球季仍面臨不少考驗，明天季前熱身賽將對上由詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）所領軍的湖人，話題十足。

「缺少了熟悉感，」勇士前鋒D.格林談到球隊新氣象時表示，目前大家還需要時間磨合，包括他在內待在球隊比較久的隊友，都要主動去指導新同學，他相信很快就會有良好的化學效應。

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格林也說道，籃球有些東西可以教，但籃球智商不行，「還好我們是一支聰明的球隊，不像其他球隊有傻瓜，每個人都會思考，這非常好。」

勇士將於明天和湖人進行本季首場熱身賽，這也是他們新球館啟用以來的首戰，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊還在熟悉新場地當中，他也透露柯瑞和D.格林熱身賽上場時間不超過20分鐘。

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