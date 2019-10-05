MLB》國民 「天才小史」季後賽投28局只失2分 締鬼神1紀錄 （影音）

史崔斯柏格。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今天展現季後賽真王牌身手，在國聯分區系列賽G2對道奇先發6局狂飆10K、僅失1分，成為大聯盟史上唯一一位在季後賽前5場出賽，有3次都繳出單場至少10K的投手，其中一記超狂曲球更讓道奇強打席格（Corey Seager）尷尬吞K。

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小史在國聯外卡驟死戰接替狀況不算好的薛哲，後援3局無失分，為國民保住逆轉生機，休息兩天後今天再披掛上陣，又技壓同場先發的克蕭（Clayton Kershaw），先發6局只被敲3支安打丟掉1分，讓道奇打者吞了10K。

史崔斯柏格過去只在2014、2017年在季後賽登板過，其中2014年對巨人投5局失1分、2017年對小熊投14局0失分，今年目前為止投9局失1分，生涯季後賽投28局失2分，防禦率0.64。

此外，小史也成為史上第二位在生涯在季後賽前2場客場先發都繳出10K的投手。

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