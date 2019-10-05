MLB》小史好投、薛哲即刻救援 國民險勝道奇扳平戰局（影音）

〔記者林宥辰／綜合報導〕再輸一場就要背水一戰，國民隊教練團今天下了險棋，先發的史崔斯柏格6局送出10次三振，給了球隊領先契機，手上僅有2分領先的國民，8局下選擇讓原訂第3戰要先發的薛哲後援，終場國民4:2贏球，驚險將戰局扳平。

史崔斯柏格繳出6局飆10K無失分好投，收下今年季後賽第2勝。（USA TODAY Sports）

國民在第八局推出薛哲登板。（美聯社）

薛哲上次後援，是2017年國聯分區系列戰的第5戰，也是因戰況吃緊後援登板，但當時他失4分（2分自責），且球隊最終輸球。

請繼續往下閱讀...

道奇隊今天推出強投克蕭先發，卻沒能趁勝追擊，克蕭帳面上投6局失3分仍是優質先發，但前2局就讓球隊陷入落後局面，道奇打者也持續遭史崔斯柏格壓制。

克蕭投6局失3分。（法新社）

國民團隊後援投手群今年例行賽防禦率高達5.68，真正面臨季後賽關鍵時刻，可用之兵不多，7局時場邊畫面就拍到薛哲熱身，教練則安排球季期間擔任守護神的杜利托登板，但他挨了馬恩西陽春砲，讓道奇追到1分差。

馬恩西開轟。（美聯社）

8局上，國民隊卡布瑞拉代打敲安讓分差恢復到2分，國民隊在8局下馬上選擇推出薛哲後援，薛哲面對拉克斯、泰勒和佩德森，連續送出3次三振。

9局下國民隊換上哈德森收尾，首打席就讓透納擊出二壘安打，兩出局後教練選擇故意保送狀況好的馬恩西，哈德森卻又保送史密斯造成滿壘，驚險三振席格，才守住比賽勝果。

倫登在9局上驚險接殺。（美聯社）

道奇打者單場吞下17K。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法