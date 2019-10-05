日職》宋家豪季後賽中繼點開張 樂天首戰勝軟銀開紅盤

宋家豪。（取自樂天官網）



〔體育中心／綜合報導〕日本職棒季後賽高潮系列賽今天開打，洋聯第二的軟銀鷹和第三名樂天金鷲展開首輪賽事，台灣投手宋家豪第一戰投1局飆2K無失分，拿下生涯季後賽首場中繼成功，樂天終場以5：3擊敗軟銀，3戰2勝的系列賽取得1：0領先。

樂天、軟銀首戰雙雙推出王牌對決，由則本昂大與千賀滉大交手，未料卻上演全壘打煙火秀，樂天明星二壘手淺村榮斗1局上率先敲出右外野陽春彈，軟銀游擊手今宮健太下個半局也回敬一發右外野陽春砲扳平。

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樂天王牌則本昂大第2局再遇亂流，被軟銀37歲老將内川聖一敲出左外野2分砲，歐可耶瑠偉3上掃出陽春砲追回1分，淺村榮斗5局上再來一發陽春砲，單場雙響砲也助樂天扳成3：3平手。

樂天砲聲隆隆，茂木榮五郎7局上用陽春彈砲轟千賀滉大，樂天取得4：3超前。

則本昂大此役繳出6局9K失3分的優質先發，7局退場後由宋家豪接手，他一上來三振掉內川聖依，再讓松田宣浩擊出游擊飛球出局，接著再投出個人本場最速的155公里速球三振掉軟銀捕手甲斐拓也，成功守住該局無失分。

樂天在9局上再添1分，森原康平、松井裕樹接力守成，樂天終場就以5：3擊敗軟銀，摘下系列戰首勝。（上稿時間：14：44 更新時間：15：17）

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