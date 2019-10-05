NBA》真理開示！ 新球季大膽預測公鹿奪冠、字母哥蟬聯MVP

NBA傳奇球星「真理」皮爾斯大膽預測NBA2019-20球季「字母哥」亞德托昆波會蟬聯MVP、公鹿會贏得總冠軍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）日前接受澳洲電台採訪時，大膽預測NBA2019-20球季「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）會蟬聯MVP，並且在亞德托昆波的帶領下，公鹿會贏得總冠軍。

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，法新社）

「我看好密爾瓦基公鹿，亞德托昆波是最大的原因，我相信他是NBA最好的球員，我認為他會在新球季蟬聯MVP，並且帶領公鹿奪冠。」皮爾斯信誓旦旦的說。

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公鹿隊在上賽季打出60勝22敗的全聯盟最佳戰績，以東部第1種子的身分前進季後賽，亞德托昆波的好表現確實功不可沒，他在例行賽出戰72場皆是先發出賽，場均繳出27.7分、12.5個籃板、5.9次助攻，全能的身手也讓亞德托昆波獲得MVP殊榮，無奈公鹿在東部決賽時面對暴龍，雖然率先奪下2連勝卻苦吞4連敗遭淘汰，亞德托昆波無緣生涯首冠。

公鹿為了在新球季衝擊總冠軍，今夏大手筆留住陣中主力選手包括亞德托昆波、雷德索（Eric Bledsoe）、米德爾頓（Khris Middleton）、希爾（George Hill）與B.羅培茲（Brook Lopez），並一舉補強帥哥射手柯佛（Kyle Korver）、R.羅培茲（Robin Lopez）和麥休斯（Wesley Matthews），展現強烈的奪冠企圖心。

值得一提的是，皮爾斯相當看好公鹿前景，但對於自己生涯效力長達15年的塞爾提克，他則強調，「我還不認為現在的塞爾提克具備奪冠實力。」

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