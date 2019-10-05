網球》喬帥上海大師賽欲衛冕有難度 費天王同樣場場皆硬仗

喬科維奇將尋求在上海大師賽衛冕。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕ATP 1000等級的上海大師賽明天開打，籤表正式出爐，球王喬科維奇（Novak Djokovic）名列頭號種子，在納達爾（Rafael Nadal）因傷退賽後，「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）則為第2種子，兩人的晉級之路都有一定難度。

喬帥在此項賽事戰績輝煌，比賽才舉辦10屆就已包辦4冠，此次將同時尋求衛冕及第5冠。頭號種子首輪輪空，次輪他將會面對美國小將蒂亞弗（Frances Tiafoe）與加拿大好手沙波亞洛夫（Denis Shapovalov）之間的勝方，若能一路過關斬將，最快8強會遇到齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas），希臘新星曾在去年的硬地賽事、加拿大大師賽擊敗過球王。四強喬帥則有可能又要對決梅德維夫（Daniil Medvedev），他今年在蒙地卡羅大師賽、辛辛那提大師賽，都是不敵這位俄羅斯好手慘遭淘汰。

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費德爾此次籤表遇上的對手都不好惹。（歐新社）

名列第2種子的費天王在上海拿過2次冠軍，首輪一樣輪空的他有可能首戰就要面對克羅埃西亞名將「犀利哥」西利奇（Marin Cilic），兩人生涯交手10次，費爸取得9勝優勢，不過唯一一次輸球就是在同屬硬地賽事的2014年美網。8強費德爾則可能面對德國新星A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）的挑戰，兩人最近一次交手在去年的年終賽，瑞士天王爆冷落敗。若能挺進準決賽，將可能遭遇奧地利名將提姆（Dominic Thiem），兩人交手6次，提姆取得4勝優勢，費德爾想在這裡捧起第3冠絕非易事。

另外曾在此項賽事三度封王的英國前球王穆雷（Andy Murray），此次則持外卡參賽，傷後復出的他近期表現有漸入佳境之勢，日前在北京參加中國公開賽曾打進八強，他與喬科維奇同屬籤表上半部，有機會在四強碰頭。

穆雷此次持外卡參賽。（法新社）

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