NBA》玻璃心！火箭總管挺香港 中國網友怒了

休士頓火箭總管莫雷。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）在社群媒體推特上發文挺香港，讓大批中國網友不滿，紛紛揚言撻伐、甚至抵制，更有中國球迷要莫雷下台。火箭老闆費提塔（Tilman Fertitta）也緊急出面澄清，「我們沒有任何政治立場，只是打籃球。」

莫雷在推特上分享貼圖，寫著「FIGHT FOR FREEDOM（爭取）」、「STAND WITH HONG KONG」（挺香港）。此舉引發中國網友怒火，紛紛留言灌暴莫雷的推特，「抵制火箭」、「拒看NBA」、「滾出中國市場」，而莫雷分享貼圖的文也遭刪除。

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休士頓火箭總管莫雷在推特上發文挺香港，惹怒中國網友。（圖片取自推特）

費提塔也趕緊澄清，向ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）表示，「我有聯盟中最好的總經理，莫雷和我一切都沒事。我們遭到強烈反彈，我想明確表示球隊沒有政治立場，我們是來打籃球的，沒有要冒犯任何人的意思。」

費提塔也在推特上發文，「聽著，莫雷並沒有代表火箭隊發言。我們在東京出席的目的就是為了NBA的國際化，我們不是政治組織。」

Listen....@dmorey does NOT speak for the @HoustonRockets. Our presence in Tokyo is all about the promotion of the @NBA internationally and we are NOT a political organization. @espn https://t.co/yNyQFtwTTi — Tilman Fertitta （@TilmanJFertitta） October 5, 2019

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