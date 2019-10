NBA》玻璃心！火箭總管挺香港 中國網友怒了

休士頓火箭總管莫雷。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷(Daryl Morey)在社群媒體推特上發文挺香港,讓大批中國網友不滿,紛紛揚言撻伐、甚至抵制,更有中國球迷要莫雷下台。火箭老闆費提塔(Tilman Fertitta)也緊急出面澄清,「我們沒有任何政治立場,只是打籃球。」

莫雷在推特上分享貼圖,寫著「FIGHT FOR FREEDOM(爭取)」、「STAND WITH HONG KONG」(挺香港)。此舉引發中國網友怒火,紛紛留言灌暴莫雷的推特,「抵制火箭」、「拒看NBA」、「滾出中國市場」,而莫雷分享貼圖的文也遭刪除。

休士頓火箭總管莫雷在推特上發文挺香港,惹怒中國網友。(圖片取自推特)

費提塔也趕緊澄清,向ESPN記者麥克馬洪(Tim MacMahon)表示,「我有聯盟中最好的總經理,莫雷和我一切都沒事。我們遭到強烈反彈,我想明確表示球隊沒有政治立場,我們是來打籃球的,沒有要冒犯任何人的意思。」

費提塔也在推特上發文,「聽著,莫雷並沒有代表火箭隊發言。我們在東京出席的目的就是為了NBA的國際化,我們不是政治組織。」

